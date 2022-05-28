زوار "موسم جدة" يحققون أرقامًا قياسية في ظل الإجازة الطويلة

فيما ودع سيرك "دوسوليه" العالمي اليوم زوار موسم جدة بعرضه الأخير، محققاً نجاحاً مذهلاً بعروضه المشوقة واحترافية العارضين، كما شهدت المطاعم العالمية بمأكولاتها المختلفة في منطقة نادي اليخوت إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بعروض الفرق الحية والعازفين للموسيقى على امتداد المنطقة، بالإضافة للمسرح المائي الذي جذب الحضور بإطلالته المثيرة.