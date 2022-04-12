زوجان سريلانكيان يخدمان زوار ومعتمري الحرم المكي منذ نحو عقدين.. شاهد قصتهما؟

وأكمل زوجها "أشرف علي" عامل نظافة بالحرم المكي الشريف، قبل 17 عامًا كانت زوجتي ناليفة تحلم بالعمل داخل الحرم المكي، وتحقق هذا الحلم، وسافرت إلى مكة المكرمة، وأصبحت أعيش بمفردي في سريلانكا ولم أكن أشعر بارتياح بسبب بعدها عن المنزل، وكانت تطلب مني أن أعمل معها في الحرم وكنت رافضًا ذلك في بداية الأمر بسبب ارتباطي بأعمال أخرى في سريلانكا، ولكن لم استطع الانتظار طويلًاً بعيدًا عن ناليفة وقمت بقبول الطلب وعملت برفقة زوجتي لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأصبحنا نأتي الدوام معًا ونساعد بعضنا بعضًا، وكذلك نؤدي العمرة بشكل أسبوعي في الحرم المكي، وقد تغيرت وتحسنت حياتي كليًا.