زوجان سريلانكيان يخدمان زوار ومعتمري الحرم المكي منذ نحو عقدين.. شاهد قصتهما؟

كتب الله لعائلة سريلانكية من أقصى بلاد الأرض نيل شرف الخدمة في المسجد الحرام، وذلك منذ 17 عامًا ضمن نحو 12 ألف موظف يخدمون الحرم المكي، ويحملون في طياتهم الكثير من القصص والمواقف التي لا تنسى طوال سنوات عملهم داخل أطهر بقاع الأرض.
وفي التفاصيل، قبل 17 عامًا سبقت "فاطمة زوجها "أشرف" بنيل شرف خدمة زوار ومعتمري الحرم المكي وبعد سنوات طلبت إحضار زوجها ليؤنسها في وحدتها ويلتحق بها لنيل هذا الشرف.
وقالت "فاطمة ناليفة" وهي عاملة نظافة بالحرم المكي الشريف لقناة العربية في تقرير للزميل سلطان السلمي: لقد قدمت إلى السعودية والعمل في الحرم المكي قبل 17 عامًا كعاملة نظافة، اهتم بالسجاد والمصليات، وهذا شرفٌ عظيم.. وبعد 4 سنوات من العمل وحيدة في الحرم، طلبت من إدارتي بالمسجد الحرام، إحضار زوجي من سريلانكا للعمل بجانبي هنا في الحرم لتكون عائلتي بالقرب مني، وبالفعل قاموا بتلبية رغبتي، وكنت سعيدة جدًا بذلك لأن العمل بعيدًا عن أسرتك لسنوات متعب جدًا.. وأنا أعمل اليوم بكل ارتياح بجانب زوجي أشرف في خدمة ضيوف الرحمن.
وأكمل زوجها "أشرف علي" عامل نظافة بالحرم المكي الشريف، قبل 17 عامًا كانت زوجتي ناليفة تحلم بالعمل داخل الحرم المكي، وتحقق هذا الحلم، وسافرت إلى مكة المكرمة، وأصبحت أعيش بمفردي في سريلانكا ولم أكن أشعر بارتياح بسبب بعدها عن المنزل، وكانت تطلب مني أن أعمل معها في الحرم وكنت رافضًا ذلك في بداية الأمر بسبب ارتباطي بأعمال أخرى في سريلانكا، ولكن لم استطع الانتظار طويلًاً بعيدًا عن ناليفة وقمت بقبول الطلب وعملت برفقة زوجتي لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأصبحنا نأتي الدوام معًا ونساعد بعضنا بعضًا، وكذلك نؤدي العمرة بشكل أسبوعي في الحرم المكي، وقد تغيرت وتحسنت حياتي كليًا.