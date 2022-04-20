زوجة وزير الاتصالات الأسبق في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة بنت محمد العديلي؛ زوجة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسبق الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد؛ إثر مرضٍ عضال عانت منه طويلاً.