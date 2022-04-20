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زوجة وزير الاتصالات الأسبق في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة بنت محمد العديلي؛ زوجة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسبق الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد؛ إثر مرضٍ عضال عانت منه طويلاً.
وستقام صلاة الميت على الفقيدة بعد صلاة عصر غد الخميس بجامع الراجحي، والدفن في مقبرة النسيم بالرياض.
ويتلقى العزاء في منزل العائلة بحي القدس بالرياض عند التقاء شارعَي العكبري والجذامي، بين الساعة الـ ٩ والساعة الـ ١٢ مساءً.
وتتقدّم "سبق"، بصادق العزاء والمواساة إلى الدكتور فهاد الحمد؛ وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها برحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.