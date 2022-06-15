زيارة بايدن.. كيف رسمت الرياض خارطة العلاقات وأثبتت التطوراتُ قوة موقفها

وجاءت نقطة الخلاف، بعد طلب واشنطن من المملكة زيادة ضخ النفط، كإجراء مكمل لقرار واشنطن الذي يقضي بحظر النفط كعقوبة اقتصادية أمريكية لموسكو؛ متجاهلة أن المملكة ملتزمة باتفاق أوبك+، لتحدث معركة فرض إرادة كانت السعودية هي الطرف الأقوى فيها، وبالفعل تلتزم باتفاقها الذي أبرمته في فبراير الماضي، على ضخ زيادة طفيفة في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا بداية مارس.