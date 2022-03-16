زيارة "جونسون" تؤكد مكانة المملكة سياسيًا واقتصاديًا وأهمية ثقلها على الخريطة الدولية

قال المحلل السياسي يحيى التليدي إن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المملكة تأتي في المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لتؤكد مكانة المملكة السياسية والاقتصادية وأهمية ثقلها على الخريطة الدولية ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تطرأ على العالم.