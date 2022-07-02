"زيارة مختصرة لصديقه" كادت تُهلكه.. هنا عُثر على "مفقود زلوم الستيني"

عثر المواطن فهد فلاح الرمالي، على المفقود فيصل حبيب الرمال الشمري (60 عامًا) الذي عزم أمره قبل ثلاثة أيام على زيارة صديق له سابق يسكن بمحافظة طريف؛ حيث سلك "الشمري" طريقًا ترابيًّا "ردمية الشويحطية" بالقرب من مركز زلوم عبر النفود ليختصر مسافة الطريق لأكثر من 100 كلم للوصول إلى طريف؛ إلا أن إطار سيارته من نوع شفيروليه "سوبربان 2011" تَعرض للتلف في موقع لا تغطيه شبكات الاتصال.
وعلى طريق يقل مرور السيارات عليه، لم يتمكن من إصلاح الإطار مما حدا به إلى المشي على اقدامه منذ يومين حتى الوصول إلى بادية وسط النفود، ليقوموا باستقباله والاهتمام به حتى وصول المتطوع فهد فلاح الرمالي صدفة لهم، والعثور عليه عندهم؛ حيث كان أفراد البادية يفتقرون للاتصالات وطرقهم وعرة؛ مما ساهم في تأخر إبلاغ الجهات عن وصول المفقود إليهم، إلى أن وصل "الرمالي ومن ثم تم نقله إلى مستشفى صوير العام للاطمئنان على صحته.
يشار إلى أنه عدة فِرَق تطوعية قامت للبحث عن المفقود منذ وصول البلاغ من ذويه؛ حيث أشار رئيس فريق فزعة الشمال حامد الشمري، إلى أنه فور ورود البلاغ عن المفقودين، تم توجيه عدد من أعضاء الفريق للمشاركة في البحث، في المواقع التي يُحتمل عبوره منها بناء على أقرب الطرق البرية لطريف.
وأضاف: "شارك قسم فريق الطيران في عملية بحث تطوعية عن المفقود بقيادة الكابتن الدكتور سعد البغيق، يرافقه الكابتن ماجد الطريفي اللذين تزودت طائرتاهما بالوقود في مطار الجوف".
وقدم "الشمري" شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولهيئة الطيران المدني والدفاع الجوي، ولمدير مطار الجوف عبدالمحسن المضيان، على تسهيل مهمة طيران الفريق للبحث عن المفقود.
وفي اتصال لرئيس فريق فزعة الشمال، بمن عثر على المفقود، قدّم الشكر بالأصالة عنه ونيابة عن أعضاء الفريق على ما قام به من جهد تُكلل -بعد توفيق الله- بالعثور على المفقود وطمأنة ذويه، كما قدّم "الشمري" الشكر للعائلة التي اهتمت بالمفقود حتى وصول فِرَق التطوع له.