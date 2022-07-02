"زيارة مختصرة لصديقه" كادت تُهلكه.. هنا عُثر على "مفقود زلوم الستيني"

وعلى طريق يقل مرور السيارات عليه، لم يتمكن من إصلاح الإطار مما حدا به إلى المشي على اقدامه منذ يومين حتى الوصول إلى بادية وسط النفود، ليقوموا باستقباله والاهتمام به حتى وصول المتطوع فهد فلاح الرمالي صدفة لهم، والعثور عليه عندهم؛ حيث كان أفراد البادية يفتقرون للاتصالات وطرقهم وعرة؛ مما ساهم في تأخر إبلاغ الجهات عن وصول المفقود إليهم، إلى أن وصل "الرمالي ومن ثم تم نقله إلى مستشفى صوير العام للاطمئنان على صحته.