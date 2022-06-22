زيارة ولي العهد "التاريخية" لتركيا تدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الرياض وأنقرة

وتوصف زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا بـ"التاريخية"؛ كونها الأولى له إلى البلاد منذ توليه ولاية العهد قبل 5 سنوات، وتدشِّن مرحلة جديدة من التعاون بين الرياض وأنقرة.