زيارة ولي العهد لأرض الكنانة.. مليون سعودي يقيمون في مصر وألفا طالبٍ يدرسون بها

مواكبة للزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم "الثلاثاء"، بيانات إحصائية تظهر ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وازدهار.
وبّين المركز أن مليون مواطن سعودي أقاموا في مصر خلال عام 2021، وأن ألفَيْ طالب سعودي يتلقّون تعليمهم في مصر.
وأضاف أن 6 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر في 2021، وأن قيمة المشروعات السعودية في مصر بلغت 12 مليار دولار في العام نفسه، وأن الصادرات السعودية إلى مصر وصلت إلى 14 مليار ريال في 2020، وأن إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في مصر بلغ 8.6 مليارات ريال.
وأفاد المركز بأن مليون مواطن مصري يعملون في المملكة عام 2021، وأن عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية بلغ 1161 شركة في 2022، وأن 287 علامة تجارية مصرية تنتشر في أسواق المملكة.
وأوضح أن واردات المملكة من مصر بلغت 10 مليارات ريال في 2020، وأن رأس المال المصري المستثمر في المملكة بلغ مليار دولار في 2021.
ووصف المركز العلاقات السعودية المصرية بأنها تعاون وثيق على مر العصور، وعلاقات متينة وراسخة.