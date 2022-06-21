زيارة ولي العهد لأرض الكنانة.. مليون سعودي يقيمون في مصر وألفا طالبٍ يدرسون بها



وأضاف أن 6 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر في 2021، وأن قيمة المشروعات السعودية في مصر بلغت 12 مليار دولار في العام نفسه، وأن الصادرات السعودية إلى مصر وصلت إلى 14 مليار ريال في 2020، وأن إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في مصر بلغ 8.6 مليارات ريال.

