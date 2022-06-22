زيارة ولي العهد للأردن.. ما قيمة رأس المال الأردني المستثمَر في السعودية؟

تزامناً مع الزيارة الرسمية الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك مجموعة من البيانات الإحصائية عن أبعاد العلاقات الثنائية السعودية الأردنية.
وأفاد المركز عبر حسابه في موقع "تويتر"، بأن 25 ألف مواطن سعودي أقاموا في الأردن عام 2021، وأن 1590 طالباً سعودياً درسوا في الأردن في العام نفسه، مضيفاً أن عدد الشركات السعودية العاملة في الأردن عام 2021 بلغت 499 شركة، وأن قيمة المشروعات السعودية في الأردن وصلت عام 2020 إلى 252 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى الأردن 7 مليارات ريال، بينما وصل إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في الأردن إلى 5.4 مليار ريال.
وبيّن أن عدد المواطنين الأردنيين الذين يعملون في المملكة بلغ 78 ألفًا عام 2021، وأن 477 شركة أردنية تعمل في المملكة، وأن 564 علامة تجارية أردنية تنتشر في أسواق المملكة، مضيفاً أن قيمة واردات السعودية من الأردن وصلت في 2020 إلى 4 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي رأس المال الأردني المستثمَر في السعودية 5.3 مليار دولار عام 2021.