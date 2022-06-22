زيارة ولي العهد للأردن.. ما قيمة رأس المال الأردني المستثمَر في السعودية؟

وأفاد المركز عبر حسابه في موقع "تويتر"، بأن 25 ألف مواطن سعودي أقاموا في الأردن عام 2021، وأن 1590 طالباً سعودياً درسوا في الأردن في العام نفسه، مضيفاً أن عدد الشركات السعودية العاملة في الأردن عام 2021 بلغت 499 شركة، وأن قيمة المشروعات السعودية في الأردن وصلت عام 2020 إلى 252 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى الأردن 7 مليارات ريال، بينما وصل إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في الأردن إلى 5.4 مليار ريال.