"زيتوني": فصل الكهرباء عن بعض الملاعب لأغراض الصيانة وسلامة مرتاديها

قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، لـ"سبق"، إن التيار الكهربائي أُغلق عن بعض الملاعب لأنها سوف تخضع لبرنامج صيانة شاملة، وذلك في توضيح لاستفسار "سبق" بعد فصل التيار الكهربائي عن أحد ملاعب الأمانة في "مخطط 4".