"زيتوني": فصل الكهرباء عن بعض الملاعب لأغراض الصيانة وسلامة مرتاديها

قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، لـ"سبق"، إن التيار الكهربائي أُغلق عن بعض الملاعب لأنها سوف تخضع لبرنامج صيانة شاملة، وذلك في توضيح لاستفسار "سبق" بعد فصل التيار الكهربائي عن أحد ملاعب الأمانة في "مخطط 4".
وأضاف "زيتوني": "تم إغلاق التيار الكهربائي حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان ومرتادي الملاعب، وستبدأ الأمانة -بإذن الله- مباشرة في إجراء أعمال الصيانة والتأهيل الشامل لتلك الحدائق، وستكون جاهزة بحول الله قبل نهاية شهر شوال الحالي".
وكان عددٌ من أهالي الحي تفاجؤوا بإغلاق التيار الكهربائي عن الملعب الذي يستفيد منه أهالي الحي لممارسة الأنشطة الرياضية فيه قبل أيام عدة.