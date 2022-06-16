زيتوني يكشف عن اشتراطات وسائل نقل المواد الغذائية المشروبات والمأكولات

وأردف : يجب أن تكون السيارة أو وسيلة النقل باسم المنشأة وأن يوضع اسم المنشأة ورقم الهاتف في مكان واضح على وسيلة النقل وتقوم الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية بمتابعة هذه الوسائل بشكل مستمر والتأكد من سلامتها وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم التعامل معها وفق النظام.