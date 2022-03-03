"زين السعودية"تعلن عن توسعة منصة GeForce NOW للألعاب السحابية لتخدم الأسواق الإقليمية

كشفت "زين السعودية" عن تعزيز شراكتها مع "NVIDIA"، الشركة الرائدة في الحوسبة السحابية، وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة (MWC)، الخطوة التي تعزز جهود المملكة لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتبوئها مركزاً متقدماً إقليمياً على مستوى جودة تجربة الألعاب الإلكترونية والسحابية.

وبناءً على التوسعة؛ سيكون بإمكان مشتركي شركات الاتصالات الإقليميين الاستمتاع بمجموعة ضخمة من الألعاب السحابية ضمن باقات الجيل الخامس (5G) والفايبر المنزلي، دون أن يحملوا عناء تطوير أجهزتهم الخاصة، وذلك بفضل منصة GeForce NOW من "زين السعودية" الأقوى والأسرع على الإطلاق.

وتمثل منصة GeForce NOW إحدى أبرز منصات الألعاب السحابية المفتوحة على مستوى العالم والمقدمة من NVIDIA، وتعمل على تحقيق الاستفادة المثلى لمنظومة الألعاب الكمبيوتر عن طريق البث من أنظمة GPUs NVIDIA العالمية. سيتمكن هواة الألعاب الإلكترونية من الاستمتاع بشكل أكبر عبر تقنيات منصة GeForce NOW، حيث بإمكانهم الوصول الفوري إلى المنصة واستخدام برامج تشغيل Game Ready للحصول على أفضل أداء. وهذا يشمل اللاعبين الذين يستخدمون الأجهزة ذات القدرات المحدودة، حيث يمكنهم الآن اللعب بجودة GeForce المذهلة.

وقال الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي: نعمل في زين السعودية على المساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي، والترفيهي بنحوٍ خاص، للأجيال المقبلة، لا سيما على صعيد الألعاب السحابية التي تشهد انتشاراً وإقبالاً واسعين في المملكة ودول المنطقة.

وأضاف: بعد التجربة الرائدة لخدمة GeForce NOW في المملكة، باتت منظومة زين السعودية للألعاب السحابية والتقدم التقني الذي توفره، وكذلك الخبرة التي راكمناها في السوق المحلي، مطلباً من مشغلي الاتصالات الإقليميين ومشتركيهم من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية.

وأردف "التركي": من خلال تعزيز تعاوننا مع شركة NVIDIA؛ سوف نقدم لدول المنطقة تجربة رقمية متكاملة تثري قطاع الترفيه الرقمي عموماً، وتعيد صياغة مفهوم الألعاب الإلكترونية من خلال تقديم تجربة لعب فريدة لا تحتاج إلى أي معدّات أو تخزين أو متطلّبات معالجة متقدمة، بل تقوم على دمج أحدث التقنيات مع أفضل محتوى وأسهل وصول من أي مكان وعبر أي جهاز".

من جهته، قال مدير المبيعات GeForce NOW & SHIELD ، NVIDIA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ريتشارد لاموند: من خلال تسهيل إمكانية التواصل المباشر مع منصة GeForce للألعاب الإلكترونية عبر السحابة، بات بالإمكان الاستماع بأكثر من 1000 لعبة عبر متاجر Steam و Epic و Ubisoft للألعاب؛ والآن قد توسعت منصة GeForce NOW إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأضاف: لقد عقدنا شراكة مع زين السعودية لإطلاق منصة GeForce NOW في المملكة العربية السعودية العام الماضي، ويسعدنا العمل معهم لتوسيع الخدمة إلى الكويت والأردن وسلطنة عمان خلال الأشهر المقبلة.

وتوفر "زين السعودية" بنية تحتية تلبي متطلبات الألعاب السحابية التي تحتاج نقلاً سريعاً جداً لأوامر اللاعبين إلى الخوادم ونقل الاستجابة السريعة إلى شاشاتهم في أجزاء من الثانية، بالارتكاز إلى اتصال إنترنت مستقر وعالي السرعة والاستجابة للتمتع بتجربة ألعاب ممتعة.

وقد صممت "زين السعودية" بنية تحتية متطورة أسهمت في أن تتبوأ الرياض المرتبة الأولى بين عواصم العالم في سرعة إنترنت الجيل الخامس (5G)، والتي وصلت إلى معدل 317.3 ميغابت في الثانية، متقدمة على طوكيو ودبلن، منذ بدء تشغيلها الأوسع لشبكة الجيل الخامس (5G)، التي تغطي حالياً 51 مدينة من خلال أكثر من 5000 برج.