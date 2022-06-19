"زين السعودية" تُطلق برنامج التدريب على رأس العمل Evolve

وفي هذا السياق، لفتت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لولوة بنت سعد النويصر إلى أنه "على قدر حرصنا في زين السعودية على دعم التوجهات التنموية لقيادتنا الرشيدة والمتمثلة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، فإننا حريصون على أن يتم هذا التحوّل بأيدٍ وطنية شابة قادرة ومؤهلة على المشاركة في توجيه التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم لخدمة وطنهم والإنسان على أرضه؛ فرؤيتنا تتمحور حول تمكين الشباب، حيث ندرك تماماً أن استدامة الابتكار والتقنية وتوطينهما لا تتم إلا إذا امتلكنا الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة ووطّنّاها في سوق الاتصالات المحلي، ومن خلال هذه المعادلة، نحقق التوازن والتكامل الأمثل ما بين الكفاءات البشرية والأنظمة التقنية في بيئة عمل رقمية ومتكاملة".