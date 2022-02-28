"زين السعودية" تطلق شبكة الجيل الخامس (5G LAN) في المؤتمر العالمي (MWC) ببرشلونة

• بعد إطلاقها تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة، "زين السعودية" أول مشغل يوفر شبكة الجيل الخامس (5G LAN) على مستوى المنطقة

• توفر شبكة الجيل الخامس (5G LAN) تجربة استثنائية لقطاع الأعمال بدرجة عالية من الموثوقية والأمان

في سبق تقني جديد ، أعلنت شركة "زين السعودية" عن إطلاقها شبكة الجيل الخامس (5G LAN)، لتكون أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يدشن هذه الخدمة.

وبموجب هذه التقنية المتطورة، ستلبي "زين السعودية"، من خلال شبكة الجيل الخامس (5G LAN)، متطلبات عملاؤها من قطاع الأعمال وتوفير استخدامات وتطبيقات الجيل الخامس المستقبلية بالاعتماد على شبكة الهاتف الجوال من دون الحاجة إلى إنفاق استثمارات على المعدات وعقود الصيانة. كما ستغنيهم هذه التقنية عن الحاجة إلى بناء وتطوير شبكة محلية مستقلة، حيث تقدم "زين السعودية" شبكة جيل خامس محلية افتراضية تعتمد بشكل كامل على شبكة الجيل الخامس ((5G Stand-Alone لتوفر لمشتركيها، وتحديداً على مستوى قطاع الأعمال، وبتجربة عصرية وموثوقة وآمنة بغض النظر عن عدد الأجهزة وطبيعة اتصالها بالشبكة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للتقنية المهندس عبد الرحمن المفدى في "زين السعودية" أن "الابتكار هو مفتاح النمو لدينا، وهو الممكّن لأن نكون أقرب إلى عملائنا في كل احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يعزز قدراتنا لتحقيق مجتمع رقمي ينعم فيه الأفراد وقطاع الأعمال بخدمات ومنتجات مبتكرة تفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والازدهار. ومع إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G LAN)، تحقق زين السعودية انجازاً نوعياً جديداً ليس فقط على مستوى المملكة، بل أيضاً على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أنها أول مشغل في المنطقة يوفر هذه الخدمة. وبهذا الإنجاز، سنسهم في مسيرة التحول الرقمي للمملكة ومستهدفات رؤية 2030 ومدّها بالأدوات والخدمات الكفيلة بتسريع وتيرة التحوّل بكفاءة واعتمادية وأمن معلوماتي وبتجربة رقمية غير مسبوقة.

ومع شبكة الجيل الخامس (5G LAN)، تتابع "زين السعودية" استكمال منظومتها الشاملة لخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة حيث أطلقت مؤخراً تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" ((5G Stand-Alone التي تعزز محفظتها المخصصة لقطاع الأعمال من خدمات إنترنت الأشياء، والخدمات الروبوتية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيّار (Drones) والواقع المعزز على امتداد شبكتها للجيل الخامس (5G)، والتي باتت منتشرة في كل أنحاء المملكة من خلال أكثر من 5000 برج وبموثوقية وجودة عالية، وسرعات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث كانت أول مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس (5G) لتوفير أعلى سرعات للإنترنت على الإطلاق.