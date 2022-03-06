"زين السعودية" تُوَقع عدة شراكات استراتيجية لدعم التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة

ومع هذه الاتفاقيات والشراكات العالمية، تعزز "زين السعودية"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، رحلتها التطويرية في مجال الجيل الخامس (5G) وما بعده من تقنيات المستقبل، وتؤكد ريادتها في هذا المجال منذ أن أطلقت أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في أوروبا والشرق الأوسط في حينه، وصولًا إلى إطلاقها النوعي على مستوى المنطقة لتقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone).