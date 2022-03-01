"زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع هواوي لتطوير البنية التحتية الرقمية

وقّعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي العالمية لتطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن تفوقها في تزويد عملائها من الأفراد وقطاع الأعمال بأفضل تجربة رقمية وأكثر الخدمات ابتكاراً.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة الشركتين في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة بين 28 فبراير و3 مارس 2022م.

وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستتعاون الشركتان في مجالات استكشاف فرص جديدة للعمل المشترك وتحديد إطار مستقبلي لتطوير الشبكات بما يدعم جهود "زين السعودية" وخططها لتقديم خدمات عصرية ومبتكرة.

يأتي هذا التعاون المشترك ليضيف إلى الاستثمارات النوعية التي تقوم بها "زين السعودية"، والتي كان آخرها إطلاق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" ( (5G Stand-Alone خلال شهر فبراير 2022.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" م. عبدالرحمن بن حمد المفدى: نعمل على دفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة من خلال الجمع ما بين الاستثمارات التقنية المبتكرة والحلول الرقمية الرائدة.

وأضاف: اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ تواصل زين السعودية مسيرتها لتمكين مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي من خلال دعم استراتيجية التحول الرقمي في المملكة، وبالتالي مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف "المقدى": من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قادة التقنية في العالم، ومنهم شركة هواوي؛ نواصل تطوير وترقية شبكة زين السعودية بالارتكاز على تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Stand-Alone) لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة التي تخدم تحقيق الرقمنة في مختلف القطاعات.