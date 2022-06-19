زي و6 مهام.. "مطوفو حجاج جنوب شرق آسيا": ملتزمون بجداول التفويج

وقال: "لا وجود للحجاج أثناء التفويج للجمرات بمنطقة الظل في الموسم الحالي"، وقدم شرحًا لمسارات الذهاب والعودة، مبينًا أنه استحدثت وظيفة النائب الثالث وهو مساعد للتفويج والإعاشة، مشيراً إلى ست مهام لأخصائي التفويج تتلخص في الإدارة، التنمية، الاتصالات، التوعية، الإعلام، والتفويج، فيما يتعين عليه التواجد عند رحلات قدوم الحجاج لتحديد موعد الطواف وجدولة خروجهم بالتنسيق مع رؤساء المجموعات لتحديد الوقت المناسب، ومتابعة التعاميم الرسمية، وتجهيز العهد وتوفير اللوحات الإرشادية، والريسيفرات والشاشات لضمان البث المباشر من الجمرات.