سائقو نقل ذوي الإعاقة بمحايل: لم تصرف مستحقاتنا من قبل جائحة كورونا

وقالوا في حينها لـ"سبق": "وقعنا عقودًا مع الشركة المتعهدة بالنقل قبل جائحة كورونا بعد إلزامنا بفحص مركباتنا وتهيئتها للنقل لينطلق المشوار ويصرف لنا جزء من المستحقات ويتبّقى شهر واثنا عشر يومًا قبل جائحة كورونا، ومع عودة المدارس في شهر محرم من العام الحالي باشرنا العمل الإ أنه لم يتم صرف مستحقاتنا عن 8 أشهر إلى تاريخه، ما أضر بنا ماديًا ونفسيًا في ظل تحملنا مصاريف النقل والوقود والصيانة المستمرة لمركباتنا الخاصة التي ننقل بها هذه الفئة.