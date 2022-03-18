سابقة تاريخية.. محافظ المجمعة عن "رالي سدير": حلم يتحقق بدعم القيادة

وجّه محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، بطاقة شكر وتقدير للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على دعمه وتوجيهاته التي ساهمت في الانطلاقة الناجحة لـ"رالي سدير"، واصفاً الرالي بـ"الحلم" الذي تحقق لأبناء المنطقة.
جاء ذلك عقب رعاية الأمير لحفل انطلاق الرالي من المدينة التاريخية بالمجمعة والذي يقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمه شركة هوزن العربية ويستمر حتى 19 مارس الجاري بمشاركة 63 متسابقاً يمثلون 10 دول: السعودية، الكويت، نيوزلندا، أستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا والبيرو ولبنان وقطر؛ وسط حضور إعلامي مميز.
وقال المحافظ: "الحمد لله الذي منّ علينا بقيادة رشيدة وضعت المواطن السعودي في مقامها الأول، وسخرت كافة الإمكانات لخدمة المجتمع"، لافتاً أن الرالي فرصة لأبناء المنطقة في إبراز مواهبهم والتنافس مع المتسابقين واكتساب خبرات دولية وفق أعلى درجات السلامة.
وتابع: "هدفنا الأول من إقامة هذا النشاط والذي يأتي ضمن المبادرات النوعية والأنشطة الشبابية هو رفد رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تحقيق أهدافها من خلال تحويل الأنشطة والفعاليات الرياضية إلى داعم اقتصادي تستفيد منه كافة القطاعات؛ حيث أحدث الرالي حراكاً ونشاطاً في مختلف أوجه الحياة في المحافظة، مشيداً بالنجاح الرائع الذي حققه حفل الانطلاق الأمر الذي يعكس قدرات ومهارات واحترافية ومواهب أبناء المحافظة في الإعداد، والتجهيز، والتنظيم، والمشاركة في كبرى الأحداث.
ونوّه بتسليط الضوء على ما تكنزه محافظة المجمعة من إرث تاريخي عريق وتطور حضاري وأهداف نسعى لتحقيقها، موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على ما تلقاه المحافظة من دعم في كافة الجوانب أسوة بمناطق ومحافظات المملكة.
وفي ذات السياق، بارك مدير الرالي المهندس عمار القاضي لمحافظ المجمعة ولأبناء المحافظة انطلاق أول رالي في المنطقة، مفتخراً أن يكون الرالي بصناعة أبناء المنطقة وشبابها الذين أثبتوا عن حق جدارتهم وتفوقهم في كبرى المناسبات الوطنية، مشيراً أن تسجيل رالي سدير لسابقة تاريخية كونه أول رالي صديق للبيئة على مستوى العالم هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.
وأشاد "القاضي" بالدعم والمتابعة الحثيثة لمحافظ المجمعة الذي سخر كافة الإمكانات المتاحة وذلل جميع العقبات في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني، آملاً أن يستمر هذا النجاح وأن يدرج الرالي مستقبلاً كجولة من بطولة العالم للراليات الصحراوية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للسيارات متمنياً التوفيق والسلامة للجميع.
من جهته، وجه رئيس اللجنة الإعلامية للرالي ناصر اليوسف، الشكر لجميع وسائل الإعلام على ما بذلوه من جهد في التغطية وإبراز الرالي بالشكل الذي يرقى لتطلعات الجميع، مبيناً أن الإعلام هو المرآة العاكسة للجهود التي تبذل في المناسبات الوطنية.
وتمنى "اليوسف" من ممثلي وسائل الإعلام عدم التردد في التواصل مع اللجنة الإعلامية لتسهيل تنقلاتهم وتحديد المواقع الآمنة للمصورين ضمن مسارات السباق حرصاً على سلامتهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها.
يُذكر أن المرحلة الأولى ستنطلق اليوم الجمعة لمسافة 151.06 كيلو متراً، فيما ستكون المرحلة الثانية يوم غد السبت لمسافة 96.5 كيلو متراً فيما يصاحب الرالى العديد من الأنشطة والفعاليات.