سابقة تاريخية.. محافظ المجمعة عن "رالي سدير": حلم يتحقق بدعم القيادة

وتابع: "هدفنا الأول من إقامة هذا النشاط والذي يأتي ضمن المبادرات النوعية والأنشطة الشبابية هو رفد رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تحقيق أهدافها من خلال تحويل الأنشطة والفعاليات الرياضية إلى داعم اقتصادي تستفيد منه كافة القطاعات؛ حيث أحدث الرالي حراكاً ونشاطاً في مختلف أوجه الحياة في المحافظة، مشيداً بالنجاح الرائع الذي حققه حفل الانطلاق الأمر الذي يعكس قدرات ومهارات واحترافية ومواهب أبناء المحافظة في الإعداد، والتجهيز، والتنظيم، والمشاركة في كبرى الأحداث.



