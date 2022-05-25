"سابك" تؤكد التزامها بالعمل لتحقيق الحياد الكربوني خلال مشاركتها في دافوس

وتعد استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون الخاصة بـ"سابك" عنصرًا أساسيًّا ضمن خارطة طريق الحياد الكربوني، التي تحدد استراتيجية الشركة لإزالة الكربون من جميع عملياتها المملوكة لها، بحلول منتصف القرن بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وقد تم إطلاق خارطة الطريق في أكتوبر من العام الماضي أثناء المنتدى الافتتاحي لمبادرة "السعودية الخضراء"، وتتضمن هذه الخارطة إطار عمل للاستدامة هو الأكثر طموحًا للشركة حتى الآن؛ حيث تجمع بين عناصر الاستدامة المختلفة التي تركز عليها، وتحدد خارطة الطريق خمسة مسارات نحو إزالة الكربون بشكل كلي وهي: كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتشغيل الكهربائي، وجمع الكربون واستخدامه وتخزينه؛ والهيدروجين الأخضر/الأزرق.