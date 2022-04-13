"سابك" تقدم منتجًا جديدًا لتعزيز جودة أسمنت التسليح

وقال مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في "سابك" عبدالله شمروخ العتيبي: الشركة ملتزمة بتحديد احتياجات السوق، والعمل عن كثب مع الزبائن لتقديم حلول جديدة وترجمتها إلى فرص نمو مستدام لأعمالهم، إضافة إلى الميزات التي يتيحها المنتج الجديد لوحدات البناء الخرسانية، ويُمكن استخدامه أيضًا لتحسين خصائص العديد من المنتجات النهائية، وشهر ديسمبر 2021م بدء التوريد التجاري لأحد أكبر منتجي الأسمنت الخرساني في جدة.