"ساتاك" تعقد مؤتمرها السنوي بجدة بمشاركة 50 متسابقًا

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية "لساتك 2022" عبدالملك السلمي، أن المؤتمر بدأ بمسابقة الخُطب المعدة، ثم مسابقة خطب التقييم، بعد ذلك عقدت ورشة فن المناظرات، إلى جانب إقامة مسابقة الخُطب الارتجالية، ثم مسابقة القيادات الشابة والمسابقة الفكاهية.