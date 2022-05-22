"ساتاك" تعقد مؤتمرها السنوي بجدة بمشاركة 50 متسابقًا

عقدت منظمة "التوسماسترز" العالمية مؤتمرها السنوي "ساتاك" بمدينة جدة، يوم أمس، واشتمل المؤتمر على العديد من الفعاليات الثقافية والورش التعليمية وانتخابات القطاع للعام القادم وتكريم الأندية والمناطق والأقسام والأعضاء المتميزين، بحضور أكثر من 400 شخص بفندق رمادا كونتيننتال.
وأقيمت المسابقة السنوية بمشاركة 50 متسابقًا من المملكة العربية السعودية وباكستان والهند وبريطانيا في خمسة مسارات: الإلهامي، الفكاهي، والتقييم، والارتجال، والقيادات الشابة.
وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية "لساتك 2022" عبدالملك السلمي، أن المؤتمر بدأ بمسابقة الخُطب المعدة، ثم مسابقة خطب التقييم، بعد ذلك عقدت ورشة فن المناظرات، إلى جانب إقامة مسابقة الخُطب الارتجالية، ثم مسابقة القيادات الشابة والمسابقة الفكاهية.
وأشار السلمي إلى أن الحاصل على المركز الأول في "التوستماسترز" هذا العام عادل الجهيمان، سوف يمثل المملكة العربية السعودية في مسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية.