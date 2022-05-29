"سارة العبدالكريم" تكشف الفرق في التنمر بين الأولاد والبنات وتحدد المسؤول عن القضاء عليه

ودعت أصحاب الحسابات الإلكترونية إلى مقاومة التنمر، الذي لم يعد يطال الطفل خلال ساعات اليوم الدراسي فقط، بل هناك جروبات أنشئت للتنمر يدخلها الطفل، فيسخرون منه، أو يركبون صوراً على صور وينشرونها، ويستمر ذلك طوال اليوم، وهذه مرحلة عظيمة من العنف في الاعتداء الإلكتروني، خاصة مع الهوية المخفية في الحسابات الوهمية التي زادت من ظاهرة التنمر.