سارة بنت خالد ترعى مشروع إرادة وريادة بجمعية "إنسان".. الأربعاء ‎‎

وقال مدير عام الجمعية، م .محمد الياسين، إن المشروع يهدف إلى تحقيق جودة الحياة لأبناء وأسر الجمعية، والاهتمام بتنميتهم وفق استراتيجية ورؤية الجمعية، وتحقيق الاستقرار للأسر التي ترعاها، وحرصاً من "إنسان" على تطوير مهارات المستفيدين، وتهيئتهم لتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ليكونوا نافعين لأسرهم ومجتمعهم، ومساهمين في النهضة الوطنية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات .