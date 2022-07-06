"سار" تؤكد جاهزية قطار المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر قد وقف الشهر الماضي على آخر الاستعدادات لقطار المشاعر وجاهزيته لموسم الحج، ضمن متابعته لأعمال منظومة النقل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، هذا وقد تم تدشين قطار المشاعر عام 2010م.