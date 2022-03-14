"سار" تنظم منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية.. الخميس المقبل

ويطرح المنتدى فرصًا صناعية متنوعة وواعدة بقطاع الخطوط الحديدية يتجاوز حجم الاستثمار فيها مليار ريال من أهمها: تصنيع عربات القطارات، وعجلات القطارات، وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر، وتصنيع السكك الحديدية "القضبان الحديدية والعوارض الخرسانية”، من خلال أربع جلسات متخصصة تستعرض حجم الطلب المحلي والعائد المتوقع من الفرص الصناعية عبر الاستثمار في أحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.