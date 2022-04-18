"ساعة حوار إعلامية" تثري لقاء 82 منسقاً إعلامياً بمكاتب ومدارس تعليم الشرقية

أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية والمتحدث الرسمي، سعيد بن محمد الباحص على أهمية دور المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات في نشر ثقافة التميز والارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس محققة لأهداف وزارة التعليم.
وثمن الباحص الدور الحيوي الذي يقوم به الزملاء والزميلات، متطلعًا إلى مضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نفذته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية مساء يوم الأحد 16 رمضان 1443هـ، في قاعة طويق بالدمام تحت عنوان "ساعة حوار إعلامية"، بحضور أكثر من82 منسقًا إعلاميًا من مكاتب تعليم البنين والبنات والمدارس بالمنطقة الشرقية.
ناقش اللقاء العديد من المحاور من أبرزها استراتيجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد، ومهام ومسؤوليات المنسق الإعلامي، وتوثيق الملف الإعلامي بالإضافة إلى العديد من النقاشات والمداخلات.
وتحدث "الباحص" خلال اللقاء عن الخطة التشغيلية والتنفيذية للمنسق الإعلامي ودوره الفاعل في تحقيق المكاسب الاستراتيجية الإعلامية، ودعا الجميع إلى بذل الطاقات في تطوير منظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه اللقاءات بينها تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات التطبيقية بين المكاتب والمدارس بالمنطقة، وترجمة الجهود ونشر ثقافة الإبداع والتميز وإيصالها للمجتمع.
بدوره تناول مشرف الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعد بن مشبب العريج، سياسة التحرير وصناعة المحتوى الإعلامي، وقدّم عرضًا موجزًا لممارسات المنسق الإعلامي ودوره الفاعل في توثيق الفعاليات والأنشطة في مختلف المناسبات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالحقوق الملكية الفكرية والهوية البصرية والتحريرية. كما سلّط الضوء على المهارات الأساسية للمنسق الإعلامي من كتابة وتحرير الخبر وتصوير مقاطع الفيديو والصور، والقدرة على اغتنام الفرص وترجمتها بأسلوب يواكب المتغيرات المتسارعة في هذا العصر.
بعد ذلك استعرضت مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية ثريا بنت حسن العيسى؛ قراءات إعلامية لحسابات التواصل وفق دليل حوكمة وتنظيم استخدام حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم، وتضمنت الحسابات المعتمدة وآليات الترميز الخاصة بها للمكاتب والمدارس، مطالبة المنسقين بالالتزام بالسياسة الإعلامية للوزارة.
وفي ختام اللقاء فُتح باب الحوار والتفاعل مع المنسقين والمنسقات للخروج بعدة توصيات لتطبيق تطوير العمل الإعلامي في التعليم.