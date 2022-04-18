"ساعة حوار إعلامية" تثري لقاء 82 منسقاً إعلامياً بمكاتب ومدارس تعليم الشرقية

بدوره تناول مشرف الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية سعد بن مشبب العريج، سياسة التحرير وصناعة المحتوى الإعلامي، وقدّم عرضًا موجزًا لممارسات المنسق الإعلامي ودوره الفاعل في توثيق الفعاليات والأنشطة في مختلف المناسبات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالحقوق الملكية الفكرية والهوية البصرية والتحريرية. كما سلّط الضوء على المهارات الأساسية للمنسق الإعلامي من كتابة وتحرير الخبر وتصوير مقاطع الفيديو والصور، والقدرة على اغتنام الفرص وترجمتها بأسلوب يواكب المتغيرات المتسارعة في هذا العصر.