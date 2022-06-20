"سالك" تورّد 300 ألف طن من القمح إلى المملكة

يشار إلى أن شركة "سالك" قد فازت بمناقصة الدفعة الأولى مطلع الشهر الحالي من المؤسسة العامة للحبوب لتوريد 240 ألف طن من القمح بواقع أربع شحنات، كما وردت العام الماضي 355 ألف طن من القمح عبر استثماراتها الخارجية بواقع 6 شحنات وصلت إلى 4 موانئ محلية, حيث تمثل الكمية 10% من مشتريات المملكة السنوية.