سال السعودية راعياً رسمياً لنادي الاتحاد لمدة 3 سنوات

أعلنت سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو مجموعة الخطوط العربية السعودية عن توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، كراعي رسمي ابتداءً من هذا الموسم وحتى عام 2025.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر نادي الاتحاد بمدينة جدة، حيث مثّل شركة سال السعودية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل بن سعد البداح، ومن جانب نادي الاتحاد السعودي رئيس مجلس إدارة النادي أنمار بن عبدالله الحائلي.
وبموجب هذه الشراكة سيقوم نادي الاتحاد بوضع شعار سال السعودية في الجهة الأمامية لقمصان اللاعبين، بالإضافة للعديد من الفعاليات والحملات الإعلانية والترويجية المشتركة التي تخدم جماهير نادي الاتحاد.
تعليقاً على هذه الشراكة، أبدى الرئيس التنفيذي في سال السعودية الأستاذ فيصل البداح عن سعادته بهذه الرعاية والتي تأتي امتداداً لمساهمة الشركة في رعاية الفعاليات الرياضية والترفيهية لخدمة شباب المملكة بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030 والتي تولي اهتماماً بالغاً بالرياضة والترفيه مما سينعكس ايجاباً في رفع جودة الحياة وبناء مجتمع صحي.
وأشار البداح: "إن رعاية سال السعودية لنادي الاتحاد تأتي امتداداً لراعياتنا لفعاليات قطاعي الرياضة والترفيه، حيث قمنا برعاية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة لعدد من الفعاليات كموسم الرياض وموسم جدة، ولعامين متتاليين للبطولة الدولية السعودية للقولف وكأس السعودية للخيول".
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، نعمل جاهدين في مجلس إدارة نادي الاتحاد على بناء بيئة استثمارية جاذبة في النادي، وتحقيق الاستفادة الأمثل من القيمة الكبيرة لتاريخ ومكانة نادي الاتحاد وشعبيته في مختلف الألعاب الرياضية.
كما عبر الحائلي: "عن سعادته برعاية شركة سال الرائدة في القطاع اللوجستي لنادي الاتحاد مثمناً الدور الكبير التي تقوم بها في رعاية قطاعي الرياضة والترفيه".
وأضاف الحائلي: "يقف فريقنا الأول لكرة القدم على أعتاب نهاية الموسم الرياضي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعلى بعد خطوات قليلة من تحقيق بطولة الدوري لهذا الموسم، بمشيئة الله نواصل المسيرة لإسعاد الجماهير الاتحادية وتحقيق منجزات جديدة لنادينا".
وتعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.