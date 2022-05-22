سال السعودية راعياً رسمياً لنادي الاتحاد لمدة 3 سنوات

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، نعمل جاهدين في مجلس إدارة نادي الاتحاد على بناء بيئة استثمارية جاذبة في النادي، وتحقيق الاستفادة الأمثل من القيمة الكبيرة لتاريخ ومكانة نادي الاتحاد وشعبيته في مختلف الألعاب الرياضية.