"ساما" يحدد أوقات عمل البنوك خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

أعلن البنك المركزي عن أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443هـ.
وبمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي؛ ستكون أوقات العمل اليومية للبنوك بخصوص التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
وقرر البنك المركزي السعودي أن تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك خلال أيام شهر رمضان المبارك، بواقع 6 ساعات عمل مرنة، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً.
وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443هـ الموافق لـ28 أبريل 2022 وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال 1443هـ الموافق لـ8 مايو 2022.
وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443هـ الموافق السادس من يوليو 2022، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1442 هـ الموافق لـ13 يوليو 2022.
وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
ووفق موقع "أرقام" نصّت التعليمات على التزام البنوك بفتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تستند إلى المادة 16 من نظام مراقبة البنوك بخصوص تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.