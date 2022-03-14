"ساما" يحدد أوقات عمل البنوك خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

ووفق موقع "أرقام" نصّت التعليمات على التزام البنوك بفتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.