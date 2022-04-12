"سامي الجابر" لـ"سبق" عن "ذات": مازالت مُبْتدِئاً ولم أدرس ولا تعاملوني كإعلامي

وأشاد الجابر، في تصريحات إعلامية على هامش حفل السحور الرمضاني الذي أقامته أمس، #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون، بفريق عمل البرنامج من معدين واستديو وإنتاج، وقال "أنا دوري الربط فقط لا أقل ولا أكثر" مقدماً شكره لكل القائمين في هيئة الاذاعة والتلفزيون، على دعمه في هذه المرحلة، وفي خوض هذه التجربة، معرباً عن أمنيته بأن يقدم كل ما يميّز قناة الوطن "القناة السعودية".