"سامي الجابر" لـ"سبق" عن "ذات": مازالت مُبْتدِئاً ولم أدرس ولا تعاملوني كإعلامي

رغم أن برنامج ذات مع سامي الجابر، الذي يعرض على القناة السعودية حقق أكثر من مليون مشاهدة يوميًّا وبإجمالي 9.7 مليون مشاهدة عبر تويتر حتى الآن، اكتفى مقدمه الكابتن سامي الجابر، في ردّه على سؤال "سبق"، عن تجربته في مجال الحوار التلفزيوني بالقول "مازالت مُبْتدِئاً وفي البدايات ولا تعاملوني كإعلامي" فأنا لم أدرس الإعلام.
وأشاد الجابر، في تصريحات إعلامية على هامش حفل السحور الرمضاني الذي أقامته أمس، #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون، بفريق عمل البرنامج من معدين واستديو وإنتاج، وقال "أنا دوري الربط فقط لا أقل ولا أكثر" مقدماً شكره لكل القائمين في هيئة الاذاعة والتلفزيون، على دعمه في هذه المرحلة، وفي خوض هذه التجربة، معرباً عن أمنيته بأن يقدم كل ما يميّز قناة الوطن "القناة السعودية".
واعتبر أن شهادته مجروحة تجاه التنوّع الذي حصل هذا العام في برامج التلفزيون السعودي، وعلى الصعيد الرياضي تمنى الجابر؛ لأندية الوطن المشاركة في دوري أبطال آسيا التوفيق، واصفاً حضور مدرب الهلال "رامون دياز" لتدريب الفريق في هذه الفترة، بـ "النعمة".
ويأتي برنامج "ذات" مع سامي الجابر، الذي تعرضه "القناة السعودية" على شاشتها في رمضان 2022 على مدار 19 حلقة ضمن قالب حواري شيق، ويستضيف فيه شخصيات اعتبارية في المجتمع من مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية، حيث يتناول "ذات" جوانب مختلفة من حياة الضيوف الشخصية والمهنية عبر مجموعة من الفقرات الحوارية المتنوعة في أسلوب طرحها ومباشرة أسئلتها.