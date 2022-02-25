سباق المفاريد للهجن العربية الأصيلة بمضمار الصويدرة.. ينطلق غداً

تنطلق غداً في الصويدرة منافسات سباق المفاريد، وذلك بميدان منطقة المدينة المنوّرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح مدير ميدان الصويدرة صالح بن سالم السحيمي؛ أن الهدف من إقامة هذه السباقات يأتي تأصيلاً لهذا الموروث لارتباطه الوثيق بتاريخ الجزيرة العربية وتشجيع مُلاك الهجن بالمملكة للحفاظ على هذا الإرث العميق، مؤكداً جاهزية الميدان لاستقبال المشاركة من الميادين كافة بالمملكة على جوائز تقدّر بأكثر من 300 ألف ريال، إضافة إلى سيارتين، و8 رموز للأشواط الرئيسة.

وبيّن عدد المطايا المسجّلة التي قاربت 1000 مطية على الأشواط المفتوحة، إضافة إلى تخصيص أشواط للإنتاج وللمطايا "الصعوب" التي لم تسبق لها المشاركة في السباقات على مسافة كيلو ونصف؛ نظراً لصغر سن المطايا بواقع 35 شوطاً صباحياً وشوطين في الفترة المسائية.