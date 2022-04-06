سبعينية تنال لقب أكبر الحافظات في جدة.. وتطمح لحفظ التفسير بالتلقين

وتابعت: مررت بالعديد من الظروف الصعبة قبل ختمي للقرآن، والتي كانت تؤجل دائماً ما كنت أصبو إليه، فكوني أمية لا أقرأ ولا أكتب كان عائقاً، ولكن تغلبت عليه بالتلقين عبر المسجل، وكذلك مررت بفترات انقطعت فيها عن التحفيظ لظروف عائلية، وسافرت للرياض للعلاج، لكن معلمتي جزاها الله خيراً كانت تساندني وتشجعني معنوياً على الاستمرار، وحتى الاختبار النهائي كانت في وفاة زوج ابنتي وبعده بثلاثة أيام وفاة حفيدتي وكنت في حالة حزن شديدة، لكني بفضل الله ثم بتشجيع من معلمتي بايونس دخلت الاختبار واجتزته بتفوق.