سبعينية تنال لقب أكبر الحافظات في جدة.. وتطمح لحفظ التفسير بالتلقين

روت نور غالب حسين السلفي أكبر حافظات القرآن الكريم بجدة السبعينية التي نالت تقدير ممتاز في اختبار المصحف كاملاً، ملامح لرحلتها مع حفظ كتاب الله والتي امتدت لـ 25 عاماً دون كلل أو ملل.
وقالت السلفي التي لم تستسلم للصعوبات والمرض وفقدان الأحباب في سبيل تتويجها بحفظ كتاب الله: دخلت اختبارًا في القرآن بالكامل بعد وفاة حفيدتي بـ 45 يوماً.
وأضافت أن بداية قصتها كانت مع ابنيها اللذين ألحقتهما بحلقات تحفيظ القرآن التابعة لجمعية خيركم بجدة، وخلال تسميعها لهما فكرت أن تحفظ كتاب الله أيضًا، وهنا كانت البداية، فما أن حدّثت جارتها بما يدور في خلدها حتى شجعتها للانضمام لدار التحفيظ القريبة من منزلها.
وأردفت: حفظت القرآن بعد مدة طويلة امتدت لربع قرن، ولكن العبرة بالخواتيم فقط حصلت على تقدير ممتاز بنسبة 94% في اختبار كامل القرآن بجمعية خيركم، وذلك بعد أن انضممت لدار أمهات المؤمنين وتحديداً لدى المعلمة أمل أحمد بايونس، والتي كانت لي خير معين بعد الله عز وجل.
وتابعت: مررت بالعديد من الظروف الصعبة قبل ختمي للقرآن، والتي كانت تؤجل دائماً ما كنت أصبو إليه، فكوني أمية لا أقرأ ولا أكتب كان عائقاً، ولكن تغلبت عليه بالتلقين عبر المسجل، وكذلك مررت بفترات انقطعت فيها عن التحفيظ لظروف عائلية، وسافرت للرياض للعلاج، لكن معلمتي جزاها الله خيراً كانت تساندني وتشجعني معنوياً على الاستمرار، وحتى الاختبار النهائي كانت في وفاة زوج ابنتي وبعده بثلاثة أيام وفاة حفيدتي وكنت في حالة حزن شديدة، لكني بفضل الله ثم بتشجيع من معلمتي بايونس دخلت الاختبار واجتزته بتفوق.
وقالت "السلفي" إن القرآن غيّر كثيراً من حياتها وحياة أسرتها فقد حلت البركة في حياتها، ومنحها القوة والعزيمة لمواجهة المرض، ومنحها القدرة على الصبر واليقين بالله وحسن التوكل عليه، كما أنه أثر في بناتها الثلاث واللاتي حفظنه جميعهن، وأكبرهن تتعاهد القرآن معها يومياً، وتسعى الآن لحفظ التفسير بالتلقين برفقة ابنتها الكبرى.
وحمدت "السلفي" المولى عز وجل أن يسّر لها حفظ كتابه الكريم، ثم معلماتها في دور النبأ والسلام والبيان وأمهات المؤمنين: فايزة العمودي، فاطمة حقي، آمنة، وأمل بايونس.