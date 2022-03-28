سبع سنوات عدلية في الرؤية.. بدأت بالتطوير ووصلت إلى الابتكار

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس الأحد، المحكمة الافتراضية للتنفيذ، وخلال الحفل كان هناك شيء آخر يستحق الاحتفاء، هي إنجازات متراكمة جاءت بين السطور في حديث مسؤولي الوزارة الذين تحدثوا أمام الحضور عن رحلة التطور في قطاعات العدل منذ 7 سنوات، قصة كانت غنية بالإنجاز واجهتها العدل بالإصرار والابتكار والتطوير المستمر.
بدأت الوزارة حفل تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، بالكشف عما تم توفيره من ورق وزيارات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ إجمالي الزيارات التي وفرتها الوزارة سنويًا نحو 65 مليون زيارة، ذلك بفضل إتاحة الخدمات بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز .
وفيما يخص الورق الموفر سنويًا بلغ بحسب الوزارة نحو 90 مليون ورقة في العام الواحد، وأكد مسؤولو الوزارة على أن الوثائق الرقمية الصادرة عبر بوابة ناجز لها حجية قوية وموثوقية عالية.
وأشارت الوزارة إلى إجمالي الوكالات الرقمية الصادرة منذ تأسيس الخدمة، إذ بلغت نحو 10 ملايين وكالة، بالإضافة إلى ما تحقق في قطاع المصالحة، إذ تمكنت منصة تراضي من خدمة أكثر من 1.5 مليون مستفيد منذ الإطلاق.
وتناول عرضٌ مقدم عن قطاع القضاء وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن خدمة التقاضي الإلكتروني التي تم تدشينها عام 2020 عقدت أكثر من 4 ملايين جلسة عن بعد وأصدرت نحو 1.9 مليون حكم، فيما بلغ إجمالي رسائل التبليغ منذ اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية نحو 20 مليون رسالة نصية.
وشهد قطاع التنفيذ خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي تستكمل بدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، إذ كشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ قلصت زيارات المستفيدين إلى صفر زيارة بعد أن كان الطلب الواحد يستدعي الحضور إلى المحكمة 7 مرات على أقل تقدير.
ووفرت محاكم التنفيذ خلال السنة الماضية فقط نحو 20 مليون ورقة، و6 ملايين زيارة، فيما تراجعت مدة تنفيذ الأحكام من 3 أشهر في السابق إلى 5 أيام حاليًا.