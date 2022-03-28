سبع سنوات عدلية في الرؤية.. بدأت بالتطوير ووصلت إلى الابتكار

دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس الأحد، المحكمة الافتراضية للتنفيذ، وخلال الحفل كان هناك شيء آخر يستحق الاحتفاء، هي إنجازات متراكمة جاءت بين السطور في حديث مسؤولي الوزارة الذين تحدثوا أمام الحضور عن رحلة التطور في قطاعات العدل منذ 7 سنوات، قصة كانت غنية بالإنجاز واجهتها العدل بالإصرار والابتكار والتطوير المستمر.