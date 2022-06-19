"سبق" تحاور صاحب مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية.. و"المالكي": لهذه الأسباب بدأت التحدي

وأبدى صاحب مشروع تدوير المخلفات الزراعية بمليون دودة رغبته للجهات ذات العلاقة بدعم مشروعه هذا، وقال: نحن في عصر التقنية، وسرعة الإنجاز.. فتوظيف التقنية يختصر الكثير من الوقت والجهد؛ فاحتاج إلى جهة راعية وداعمة للمشروع من حيث تسجيل المنتج، وتيسير استخراج التصاريح، وإيجاد العمالة المدرَّبة، وإدخال التقنية من الآلات الزراعية التي تخدم المشروع، وتسويق المنتج، وطرح عقود اتفاقيات مع كل مَن لديه مخلفات، سواء مزارعين أو أسواق خضار وفواكه، ومحال الكوفي شوب، والمطاعم التي تستخدم الفواكه مثل الموز وقشور البيض، كذلك إسطبلات الخيول، ومزارع الأبقار، والحيوانات بشكل عام؛ للاستفادة من هذه المخلفات، وعدم هدرها. مؤكدًا أن جميع ما ذُكر إن لم يُستفَد منه سيكون ملوثًا للبيئة عند التخلص منه في النفايات. وقال: نستطيع أن نحولها عن طريق التدوير من مخلفات إلى سماد عالي الجودة، يُعرف عالميا بالفيرمي كمبوست، ويُطلق عليه الذهب الأسود.