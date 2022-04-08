"سبق" ترصد أجواء ختام المشاورات اليمنية بالرياض.. تفاؤل ونجاح فاق التوقعات

ومن جهته، شدَّد الإعلامي مصطفى القطيبي مقدم البرامج في قناة الشرعية اليمنية لـ"سبق" على أن كل حُر في اليمن والمنطقة يجب عليه مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الفارسي في المنطقة العربية كلها، وهي من تتصدر الدفاع عن المنطقة ضد الأحلام الإيرانية التوسعية، ونجحت في إيقافها حتى الآن، وبإذن الله تواصل المشوار بدعم اليمن في إنهاء المخطط الإيراني في المنطقة بشكل نهائي.