"سبق" ترصد أجواء ختام المشاورات اليمنية بالرياض.. تفاؤل ونجاح فاق التوقعات

رصدت "سبق" أجواء إيجابية، وتفاؤلاً عريضًا، ارتسم على وجوه المشاركين في المشاورات اليمنية، ودعوات وأمنيات بإحلال السلام، وعودة البناء والتنمية في اليمن الشقيق، وذلك من مقر الحفل الختامي للمشاورات اليمنية - اليمنية التي اختُتمت أمس الخميس في العاصمة الرياض برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
ومع قرب موعد الإفطار أمس الخميس تبادل الصائمون من أعضاء وعضوات المشاورات اليمنية التهاني والتبريكات والسلام ودعوات بأن يحقق الله لبلادهم السلام والتنمية والأمن والاستقرار بالحوار بعيدًا عن لغة السلاح والعنف المسلح.
وأكد البيان الختامي الصادر عن المشاورات ضرورة التخلي عن الحلول العسكرية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي للأزمة. وحث البيان على إنهاء الانقسام وجميع النزاعات.
ومن جهته، شدَّد الإعلامي مصطفى القطيبي مقدم البرامج في قناة الشرعية اليمنية لـ"سبق" على أن كل حُر في اليمن والمنطقة يجب عليه مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الفارسي في المنطقة العربية كلها، وهي من تتصدر الدفاع عن المنطقة ضد الأحلام الإيرانية التوسعية، ونجحت في إيقافها حتى الآن، وبإذن الله تواصل المشوار بدعم اليمن في إنهاء المخطط الإيراني في المنطقة بشكل نهائي.
وأضاف الصحفي اليمني القطيبي: "استشعرت المملكة العربية السعودية خطورة الأصابع الإيرانية التي تسللت إلى اليمن؛ فبادرت إلى إطلاق عاصفة الحزم؛ لأن النيران ستلتهم الجزيرة العربية برمتها. ومن موقع المسؤولية والثقل الأكبر للمملكة كان لا بد من قطع منبع الداء الذي انفجر في اليمن".
وأشار "القطيبي" إلى أنه بعد مرور سبع سنوات تم تدمير الترسانة المسلحة التي استولى عليها الحوثي عند دخوله صنعاء، وهي ترسانة دولتَيْن، دولة الشمال ودولة الجنوب قديمًا قبل الوحدة.
وتابع : "تم تفكيك البنية التنظيمية للحركة الحوثية بعد أن أحرقت المعارك معظم القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي، كما تم إعادة هيكلة وتأسيس جيش الدولة اليمنية بعد أن توزعت به المشارب، وعصفت به التشققات".
وقال "القطيبي": "احتضنت المملكة المبادرات الإنسانية، وكان لها السهم الأوفر في تمويل برامج الأمم المتحدة الإنسانية العاملة في اليمن، فضلاً عن الأدوار المشهودة لمركز الملك سلمان ولجنة إعادة إعمار اليمن".
وأشار إلى أن المملكة احتضنت قرابة نصف مليون عامل يمني جديد، وفتحت لهم أسواق العمل للعمل بحرية تامة في مختلف القطاعات، ووجدت الخبرات اليمنية التي هاجرت من جحيم الحوثي في المملكة موئلاً لإفراغ خبراتها ومهاراتها.
وأكد الصحفي اليمني أن المملكة لا تزال الصوت الأبرز دوليًّا في إسناد حكومة الشرعية اليمنية، ومدها بعوامل البقاء، وهي القوة الضامنة لوحدة اليمن من خلال وجود قواتها في بعض المحافظات الجنوبية، ورعاية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.