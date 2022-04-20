"سبق" ترصد أسراب الحريد لحظة وصولها إلى شاطئ الحصيص

وثقت "سبق" أسراب سمك الحريد بشاطئ الحصيص حيث المقر الرسمي لمهرجان الحريد السنوي، وهو ما يطلق عليه أهالي جزر فرسان "السواد" كناية عن مجموعات الأسماك القادمة إلى الممر الضحل، وهو ما يبشر بموسم ناجح وحافل للمهرجان.
وتعاملت لجنة الصيد بالمهرجان مع أسراب السمك المهاجر إلى الجزيرة عبر الشباك الخاصة، ووضعه في الموقع المخصص للصيد، حيث يتوقع أعضاء اللجنة توافد أسراب السمك على مدى الأيام المقبلة، حتى موعد صيد الحريد مساء اليوم الخميس.
ويعد مهرجان الحريد من أهم المهرجانات السياحية التي تنفذ بمنطقة جازان، ويحظى المهرجان باهتمام واسع من قِبل أهالي جزر فرسان وزوارها، إلى جانب الاهتمام الخاص من قِبل سكان الجزيرة، حيث ينفذ المهرجان سنويًا احتفاءً بظهور أسراب سمك الحريد "ببغاء البحر" في أحد الممرات المائية الضحلة بجزر فرسان في الموعد نفسه من كل عام وخلال سنوات طويلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمهرجان ليالي الحريد، الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، تجهيز كل مواقع المهرجان بشاطئ "حصيص" إلى جانب معرض الحرف والمسابقات البحرية والعروض الشعبية وغيرها من البرامج المتنوعة بشاطئ الغدير التي ستنفذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.
وبيّن أن أمير المنطقة سيقف خلال الجولة على العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ويشارك أهالي وزوار المحافظة الاحتفاء بصيد سمك الحريد.
وأفاد بأن المهرجان يتضمن في عامه الحالي العديد من البرامج والفعاليّات المصاحبة، تشمل مسابقة فرسان المفتوحة لصيد الأسماك وعروضًا للألعاب الشعبية القديمة التي تمارس من قِبل الكبار والصغار، إضافة إلى بعض اللوحات الشعبية والبرامج.