"سبق" ترصد بالصور اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي

ويشارك في المعرض أكثر من 590 شركة من حول العالم، تمثل 42 دولة، إضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.