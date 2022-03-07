"سبق" ترصد بالصور اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي

شهد اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إقبالاً كبيرًا من المشاركين والمهتمين داخل وخارج السعودية.
ويشارك في المعرض أكثر من 590 شركة من حول العالم، تمثل 42 دولة، إضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد دشن أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المعرض في الرياض.