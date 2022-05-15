"سبق" ترصد بدء انطلاق الأعمال الميدانية لتعداد السعودية بجازان

بدأت اليوم الهيئة العامة للإحصاء في انطلاق الأعمال الميدانية لتعداد السعودية للعام الجاري 2022 التي تشارك فيها المرأة كباحث ميداني لأول مرة في أعمال المسوحات.
ويوفر "تعداد السعودية 2022" قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية سوف تُستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانيَّة المستقبليَّة.
وكانت قد أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.
وبيّنت الإحصاء أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.
وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.