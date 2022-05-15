"سبق" ترصد بدء انطلاق الأعمال الميدانية لتعداد السعودية بجازان

ويوفر "تعداد السعودية 2022" قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية سوف تُستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانيَّة المستقبليَّة.