"سبق" ترصد.. سوق السمك بجدة فوضى عارمة يقودها وافدون وغياب للرقابة

وقد تسلّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السوق مؤخراً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم تنجح في إيجاد أي ضوابط تحفظ للسوق قوته، وتُمكّن السعوديين من العمل حتى الآن؛ حيث اشتكى سعوديون من الأجانب الذين أصبحوا هم من يبيعون ويشترون في السوق وعلى مرأى من أجهزة الرقابة.