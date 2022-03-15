"سبق" ترصد.. سوق السمك بجدة فوضى عارمة يقودها وافدون وغياب للرقابة

رصدت "سبق"، اليوم، في سوق السمك بجدة فوضى عارمة يقودها وافدون فمنذُ أن تُوقف سيارتك في المواقف الخارجية تمسك المتسولات بباب سيارتك، وقبل الدخول يحيط بك وافدون مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل يعرضون فواكه للبيع في غياب تام للرقابة بشتى أنواعها.
وعند الدخول لسوق السمك يقتادك البائعون إلى أسماك تفتقر للنظافة، وفي أجواء سيئة؛ فالتخزين سيئ والعرض أسوأ، إضافةً إلى انعدام النظافة داخل السوق، ووجود مياه تعرقل حركة التنقل بين المحالّ.
وقد تسلّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السوق مؤخراً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم تنجح في إيجاد أي ضوابط تحفظ للسوق قوته، وتُمكّن السعوديين من العمل حتى الآن؛ حيث اشتكى سعوديون من الأجانب الذين أصبحوا هم من يبيعون ويشترون في السوق وعلى مرأى من أجهزة الرقابة.
ووسط كل هذا رصدت "سبق" غياب التعامل بالاحترازات الوقائية، وغياب الرقابة على مطعم داخل السوق يبيع أسماكًا غير جيدة، في ظل الزحام الذي يشهده المطعم وكذلك السوق.