"سبق" ترصد "شواطئ آمنة".. غواصون ومتطوعون يمشطون سواحل جازان

وبيّن المهندس "الغانمي" أن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة تأتي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة، موضحاً أن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة هي لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.