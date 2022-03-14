"سبق" ترصد "شواطئ آمنة".. غواصون ومتطوعون يمشطون سواحل جازان

أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" المهندس ماجد بن عبدالرحيم الغانم حملة "شواطئ آمنة" بمشاركة عشرات المتطوعين والمتطوعات، وذلك على شاطئ جازان الجنوبي.
وبيّن المهندس "الغانمي" أن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة تأتي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة، موضحاً أن الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة هي لدعم مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
يُذكر أن مبادرة "شواطئ آمنة" انطلقت في مرحلتها الأولى بالشاطئ الجنوبي في جازان، بمشاركة واسعة من الفرق التطوعية؛ لتنظيف الشواطئ وقاع البحر من المخلفات، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة وشواطئها.