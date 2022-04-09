"سبق" ترصد صورة إنسانية عفوية لرجل أمن مع طفلة مفقودة بالحرم

رصدت عدسة "سبق" مساء أمس الأول، خلال جولة ميدانية مصورة، الجهود المبذولة من رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الشريف.
ووثقت عدسة "سبق" المشهد الإنساني العفوي لرجل أمن يتبع قوات أمن الحج والعمرة وهو يمسح على جبين طفلة فقدت عائلتها بساحات المسجد الحرام.
رجل الأمن بدوره سلّم الطفلة إلى مركز التائهين الذي سلمها لعائلتها بعد ذلك.
تلك الجهود تعكس الصورة المشرفة للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، فالمريض محفوف بالرعاية، والتائه في أيدٍ أمينة حتى يُعاد إلى ذويه، وكبير السن يحظى بالاهتمام والتقدير.
ويواصل رجال الأمن بالمسجد الحرام مهام عملهم الميداني والإنساني، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.