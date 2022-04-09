"سبق" ترصد صورة إنسانية عفوية لرجل أمن مع طفلة مفقودة بالحرم

ويواصل رجال الأمن بالمسجد الحرام مهام عملهم الميداني والإنساني، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الشهر الكريم بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين.