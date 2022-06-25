"سبق" تستطلع الآراء: تربويون يتفقون على أهمية دور "الأسرة والمدرسة والطالب" في التحصيل العلمي

"سبق" طرحت الرأي على العديد من التربويين حول أيهما أهم: دور المدرسة أو الأسرة أو الطالب في نتائج التحصيل للطالب أو الطالبة، فجاءت الآراء مختلفة بعض الشيء، إذ قال المستشار التربوي إبراهيم جعدان العمري إن 80 ٪ من المفاهيم والقيم تتشكل لدى الطفل وتكتسب من الأسرة قبل سن السادسة، والدراسات التربوية التي تناولت محور الاختبارات أشارت إلى الدور الكبير للأسرة في تهيئة ابنائهم لدخول الاختبارات واجتيازها بشكل جيد، وتربويًا مشاركة الوالدين لأبنائهم ومتابعتهم لهم في دراستهم، وخصوصًا في أيام الاختبارات، هي الأكثر تأثيرًا على تفوق الأبناء وتميزهم وقدرتهم على اجتياز الاختبارات، فقرب الوالدين من أبنائهم في هذه المرحلة مهم في استقرارهم النفسي.