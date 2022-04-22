"سبق" تُسهم في العثور على "أطياف".. أحد القرّاء تعرَّف عليها

بعد نشر خبر اختفاء الفتاة "أطياف"؛ في صحيفة "سبق"، تمكّن أحد قرّاء "سبق" من التعرُّف عليها في أحد مواقف جدة؛ ليتم تسليمها إلى والدها وهي بصحة جيدة.
وقال والد الفتاة "أطياف": الحمد لله كثيراً، عُثر على ابنتي بعد أن تلقيت اتصالاً من أحد المواطنين يُفيد بالعثور على ابنتي "أطياف"؛ في أحد المواقف بمحافظة جدة، ثم اتجهت للموقع ووجدتها بصحة جيدة، والحمد لله.
وقدّم الشكر الجزيل للمواطن الذي تعرَّف على ابنتي "أطياف"، كما شكر صحيفة "سبق"، على تفاعلها من خلال نشر تفاصيل اختفاء الفتاة، بعنوان (تعاني اعتلالات نفسية.. "أطياف" خرجت من منزلها ولم تعد وأسرتها تناشد بالبحث عنها).
وقال والد الفتاة: أثمر تفاعل قرّاء "سبق" مع الخبر، عن العثور عليها، والله يحفظ لكم أبناءكم من كل مكروهٍ.
وكان ذوو المواطنة "أطياف" البالغة من العمر 15 عاماً وتعاني اعتلالات نفسية، قد ناشدوا المساعدة في البحث عنها بعد أن خرجت الساعة الـ 10 صباح أمس الخميس من منزلها بحي الزاهر بمكة المكرّمة.