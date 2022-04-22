"سبق" تُسهم في العثور على "أطياف".. أحد القرّاء تعرَّف عليها

وقال والد الفتاة "أطياف": الحمد لله كثيراً، عُثر على ابنتي بعد أن تلقيت اتصالاً من أحد المواطنين يُفيد بالعثور على ابنتي "أطياف"؛ في أحد المواقف بمحافظة جدة، ثم اتجهت للموقع ووجدتها بصحة جيدة، والحمد لله.