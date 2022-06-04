"سبق" توثق أعمال التطوير بجبل النور وإزالة التشوهات البصرية بطرق غار حراء

يقع غار حراء على ارتفاع يقدر بـ634م في أعلى قمة جبل النور، بإطلالة على الكعبة المشرفة، ويعد من المواقع الإسلامية التاريخية التي انطلق منها نور الهداية والسلام للعالم أجمع، وحصل فيه أول لقاء بين نبينا محمد وجبريل عليهما السلام.
"سبق" تواجدت مساء أمس الجمعة في قمة جبل النور وصولًا إلى غار حراء، ووثقت جهود الجهات ذات العلاقة في إزالة التشوهات البصرية من الموقع والتصدّي للظواهر السلبية المتواجدة في الطريق المؤدية إلى الغار.
ولا زالت جموع من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل تتواجد في الجبل مستغلّة كبار السن والأطفال أصحاب الحالات الإنسانية للتسول واستعطاف المارة وإيهام القادمين للجبل بأنهم يقومون بصيانة الطريق ونظافته للزوار من خلال وضع ملابس وبداخلها مبالغ مالية، وبجانبها معدات بناء توحي بأن المبالغ التي يجمعونها تستخدم لصيانة الطريق.
ووثقت "سبق" خلو الجبل من العشش والغرف الخشبية التي كانت على امتداد الطريق وصولًا إلى قمته، ولا تزال هناك إحداها قابعة في أعلى القمة تديرها العمالة وتؤمن الموقع بالمياه والمشروبات المجهولة المصدر، فيما تقف مجموعة أخرى من العمالة على أطراف الجبل لرصد ومراقبة القادمين.
وخلت القمة وسفوح الجبل من العبارات الشركية وأعلام بعض الدول والألوان التي كانت تنتشر في الموقع القريب من الغار، وعاد كما كان قبل أن تمسّه أيدي العابثين والذين لا تزال أعداد منهم متواجدين عند مدخل الغار المزدحم بالعشرات من الزوار من جنسيات عديدة تعلو بينهم الأصوات وتكاد تصل إلى الاشتباك بالأيدي نظرًا لطول فترة الانتظار والطابور للوصول إلى داخل الغار لأداء الصلاة؛ اعتقادًا منهم أنه يجب فعل ذلك.
ولم يخل الموقع من تواجد جميع فئات المجتمع رجالًا ونساء وأطفالًا وعجزة، قد يتعرضون لهجمات القردة التي انتشرت بكثرة في الموقع لتوفر الغذاء الذي يقدمه بعض الزوار أو من مخلفات المحال الموجودة في أعلى القمة.
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة بذلت جهودًا كبيرة في إعادة تطوير وتأهيل جبل النور، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة نقلته نقلة نوعية من حيث تنظيمه وإزالة التشوهات البصرية في الموقع قبل عدة أشهر.