"سبق" توثق أعمال التطوير بجبل النور وإزالة التشوهات البصرية بطرق غار حراء

وخلت القمة وسفوح الجبل من العبارات الشركية وأعلام بعض الدول والألوان التي كانت تنتشر في الموقع القريب من الغار، وعاد كما كان قبل أن تمسّه أيدي العابثين والذين لا تزال أعداد منهم متواجدين عند مدخل الغار المزدحم بالعشرات من الزوار من جنسيات عديدة تعلو بينهم الأصوات وتكاد تصل إلى الاشتباك بالأيدي نظرًا لطول فترة الانتظار والطابور للوصول إلى داخل الغار لأداء الصلاة؛ اعتقادًا منهم أنه يجب فعل ذلك.