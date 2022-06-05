"سبق" تُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة الخليجي لتعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي

ومن جانبه قال سليمان الدخيل، المدير العام للمجلس: "إن هذه الشراكة نابعة من الركائز الأربع الاستراتيجية للمجلس، وهي: الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي. وإن مثل هذه الشراكات مع وسائل إعلامية لها ثقلها المحلي والخليجي تُعتبر إضافة لنشر المعرفة الطبية والثقافة الصحية المبنية على الدراسات والعلم والمعرفة. ونأمل أن تثمر هذه الشراكة بوصول الرسائل التوعوية والحملات الصحية لأكبر شريحة ممكنة بين مواطني دول المجلس سعيًا لخلق مجتمعات صحية، تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدول.