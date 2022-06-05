"سبق" تُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة الخليجي لتعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي

"سبق" تُوقِّع مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة الخليجي لتعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي
وقَّعت صحيفة سبق الإلكترونية ممثلة برئيس التحرير، علي الحازمي، مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالمدير العام للمجلس سليمان الدخيل. وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفَيْن في المجال الإعلامي فيما يخص المحتوى التوعوي للمجلس، وذلك من خلال النشر الإعلامي، إضافة إلى التعاون في مجال التوعية الصحية من خلال منصات "سبق" المتنوعة.
وتفصيلاً، تأتي هذه الاتفاقية انعكاسًا لقيمة ومكانة مجلس الصحة الخليجي والصحيفة على المستويَيْن الوطني والخليجي؛ إذ ستسهم هذه الشراكة الإعلامية في تعزيز دائرة الوعي من خلال المساهمة في نشر برامج المجلس، كالبرنامج التوعوي المعروف "سلامتك" الذي يسعى لتحقيق الصحة والسلامة في قالب توعوي عفوي، يحاكي الأصحاء على وجه الخصوص، وأفراد المجتمع بشكل عام.
وتساهم الاتفاقية في ترويج الحملات التوعوية التي تخاطب جميع شرائح المجتمع في دول المجلس بشكل خاص، وتعزز المحتوى الإعلامي الهادف بشكل عام في جوانب التوعية الصحية.
وبهذه المناسبة أكد علي الحازمي، رئيس تحرير "سبق"، أن الصحيفة تحرص دائمًا على مثل هذه الشراكات التي بدورها تقدم خدمات كبيرة وجليلة في التوعية والتثقيف الصحي.. وتسعد الصحيفة بدعمها، خاصة مع الجهات التي تحمل أهدافًا ورسائل سامية كمجلس الصحة الخليجي؛ لنتشارك سوية النجاح في إيصال تلك الرسالة التي يقدمها تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الدور الصحي والاجتماعي.
ومن جانبه قال سليمان الدخيل، المدير العام للمجلس: "إن هذه الشراكة نابعة من الركائز الأربع الاستراتيجية للمجلس، وهي: الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي. وإن مثل هذه الشراكات مع وسائل إعلامية لها ثقلها المحلي والخليجي تُعتبر إضافة لنشر المعرفة الطبية والثقافة الصحية المبنية على الدراسات والعلم والمعرفة. ونأمل أن تثمر هذه الشراكة بوصول الرسائل التوعوية والحملات الصحية لأكبر شريحة ممكنة بين مواطني دول المجلس سعيًا لخلق مجتمعات صحية، تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدول.