"سبق" داخل قطار المشاعر.. هكذا تتم إدارة الحشود في أحدث وسائل نقل الحجاج

ويتكون قطار المشاعر من 9 محطات موزعة على 3 محطات في كل مشعر، وفي هذا العام اعتمدت شركة اليمامة المُشغلة توظيف ما يقارب 7,200 موظف من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين خضعوا للتدريب؛ للمساهمة في إدارة الحشود وتنظيم الحركة في محطات القطار، وبهدف رفع الكفاءة والجاهزية لإدارة الحشود في هذه المحطات بما يضمن السلامة والانسيابية وتكمين الحاج من أداء النسك.