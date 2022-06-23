"سبق" داخل قطار المشاعر.. هكذا تتم إدارة الحشود في أحدث وسائل نقل الحجاج

تُسلّط "سبق" الضوء في هذا التقرير على أحدث وسائل النقل الحديثة المستخدمة لنقل حجاج بيت الله الحرام داخل المشاعر المقدسة، وهو قطار المشاعر المقدسة؛ الذي يستهدف تقريباً بين 150 إلى 250 ألف حاج في كل موسم.
وبدأ تشغيل القطار في عام 2010م، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية من باصات و نحوه، ويستطيع القطار نقل 3600 شخص في الرحلة الواحدة، وتستطيع المنظومة نقل 72,000 شخص في الساعة الواحدة .
ويتكون قطار المشاعر من 9 محطات موزعة على 3 محطات في كل مشعر، وفي هذا العام اعتمدت شركة اليمامة المُشغلة توظيف ما يقارب 7,200 موظف من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين خضعوا للتدريب؛ للمساهمة في إدارة الحشود وتنظيم الحركة في محطات القطار، وبهدف رفع الكفاءة والجاهزية لإدارة الحشود في هذه المحطات بما يضمن السلامة والانسيابية وتكمين الحاج من أداء النسك.
واعتمدت إدارة التشغيل في شركة اليمامة مناهج تدريبية من خلال كفاءات وخبرات وطنية متخصصة لتطوير مناهج التدريب النظري والعملي، وذلك بتدريب ما يقارب ألف شخص يومياً على مدار 3 أيام تدريبية، يومين للنظري ويوم عملي.