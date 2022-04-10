"سبق" في أسبوع.. "ولي العهد" الأعلى شعبية.. والسفير يعود إلى لبنان.. وفيديو القدوة

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا حافلة؛ من أبرزها صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، وكذلك إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به.
كما شهدت أحداث الأسبوع اختيار سمو ولي العهد كالأعلى شعبية بين زعماء العالم وفق استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري مساء يوم الجمعة السابع من شهر رمضان؛ امتدادًا لرعايته -أيده الله- جوانب أعمال الخير والإحسان كافة في هذا الشهر الفضيل.
أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute، ديسمبر العام 2021م، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يُعد الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا.
وحظي الأمير محمد بن سلمان بثقة 57% من المشاركين في الاستطلاع الإندونيسيين، وتبعه ولي عهد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 52%، كما جاء بعدهما رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، والرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 44%، تلاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ40% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه - حفظه الله - بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيّده الله -.
انطلاقًا من سعي المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق؛ رحبت المملكة بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي -وفقًا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية- إعلانًا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم" غير صحيح.
وقال "تعليم عسير": الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة.
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم. واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر "11" مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما؛ لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.
صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو عَنْوَنَته بـ"قدوة وتقدير"، رَصَد لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنورة؛ حيث استقبله أمير المنطقة فيصل بن سلمان، الذي رفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "سمو ولي العهد" يده؛ في موقف يُعبّر مدى التقدير الذي يُكِنّه أمير المدينة لأخيه الأصغر سمو ولي العهد.
أكد البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وأوضح البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ ستين "60" ألف ريال.
تستعد المملكة لاحتضان مباريات 5 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة، لتنضم هذه الاستضافة لقائمة طويلة من الاستضافات لبطولات وتصفيات قارية على الملاعب السعودية، دأبت المملكة على استضافتها خلال العامين الأخيرين.
في موقف حزين ومؤثر شهده مطار الملك عبدالعزيز بجدة، التقت فلسطينية تدعى سمية "42 عامًا" بأسرتها بعد غياب دام أكثر من 23 عامًا.
أعلنت منشاة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في "كامدن" أنها ستساعد في صناعة صواريخ اعتراضية إضافية للدفاع "THAAD" لصالح المملكة؛ حيث أوضحت تقارير متخصصة أن "لوكهيد مارتن" تعمل على نتائج صواريخ وأجهزة ذات الطلقة الواحدة لدعم المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية إلى المملكة.
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله المسند: إن الصائمين في منفذ أم الزمول جنوب شرق الربع الخالي، أول الناس فطرًا في السعودية الساعة 05:34م.
جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مطالبها لملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في تسويرها قبل تاريخ 1 / 7 / 2022-1 / 12 / 1443 تفاديًا للغرامات المالية، والتي حددتها بـ100 ريال لكل متر طولي، وتكرار المخالفة في حال عدم التقيد بالأوامر.