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"سبق" في أسبوع.. "ولي العهد" الأعلى شعبية.. والسفير يعود إلى لبنان.. وفيديو القدوة

إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري.. نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي باليمن
"سبق" في أسبوع.. "ولي العهد" الأعلى شعبية.. والسفير يعود إلى لبنان.. وفيديو القدوة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
بدر الجبل
بدر الجبل

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا حافلة؛ من أبرزها صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، وكذلك إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به.

كما شهدت أحداث الأسبوع اختيار سمو ولي العهد كالأعلى شعبية بين زعماء العالم وفق استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute.

"سبق" تستعرض لكم أبرز أحداث الأسبوع في سطور:

خادم الحرمين يوافق على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري مساء يوم الجمعة السابع من شهر رمضان؛ امتدادًا لرعايته -أيده الله- جوانب أعمال الخير والإحسان كافة في هذا الشهر الفضيل.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري خلال شهر رمضان

ولي العهد الأعلى شعبية بين زعماء العالم

أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث الأسترالي Lowy Institute، ديسمبر العام 2021م، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يُعد الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا.

وحظي الأمير محمد بن سلمان بثقة 57% من المشاركين في الاستطلاع الإندونيسيين، وتبعه ولي عهد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 52%، كما جاء بعدهما رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، والرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة 44%، تلاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ40% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان الأعلى شعبية بين زعماء العالم

ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع الملك سلمان لتوسعة قباء

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه - حفظه الله - بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيّده الله -.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد يُعلن إطلاق مشروع الملك سلمان لتوسعة قباء كأكبر توسعة في تاريخ المسجد

المملكة ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي

انطلاقًا من سعي المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق؛ رحبت المملكة بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي -وفقًا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية- إعلانًا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
المملكة ترحب بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي

"تعليم عسير" يكشف زيف ادعاءات "طالب يعتدي على معلم"

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم" غير صحيح.

وقال "تعليم عسير": الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
"تعليم عسير" يكشف زيف ادعاءات "طالب يعتدي على معلم"

وزارة الحج والعمرة تٌقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم. واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزارة الحج والعمرة تٌقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

التحقيق مع رجلَيْ أمن لعدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم أثناء مباشرتهما حادث مركبة عكست السير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر "11" مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما؛ لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
التحقيق مع رجلي أمن لعدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم أثناء مباشرتهما حادث مركبة عكست السير

الخارجية تعلن عودة سفير خادم الحرمين إلى لبنان

صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
استجابةً لنداءات القوى السياسية الوطنية المعتدلة.. وزارة الخارجية تعلن عودة سفير خادم الحرمين إلى لبنان

فيديو القدوة والتقدير.. أمير المدينة يرفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "ولي العهد" يده

نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو عَنْوَنَته بـ"قدوة وتقدير"، رَصَد لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنورة؛ حيث استقبله أمير المنطقة فيصل بن سلمان، الذي رفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "سمو ولي العهد" يده؛ في موقف يُعبّر مدى التقدير الذي يُكِنّه أمير المدينة لأخيه الأصغر سمو ولي العهد.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
فيديو القدوة والتقدير.. أمير المدينة يرفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "ولي العهد" يده

"المركزي" يوجّه البنوك لعدم فتح حسابات جديدة "أون لاين"

أكد البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وأوضح البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ ستين "60" ألف ريال.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
"المركزي" يوجّه البنوك لعدم فتح حسابات جديدة "أون لاين"

السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا 2022

تستعد المملكة لاحتضان مباريات 5 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة، لتنضم هذه الاستضافة لقائمة طويلة من الاستضافات لبطولات وتصفيات قارية على الملاعب السعودية، دأبت المملكة على استضافتها خلال العامين الأخيرين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
استمرارًا لسلسلة استضافات المملكة للتصفيات والبطولات.. السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا 2022

السعودية تلم شمل أسرة فلسطينية بعد فراق 23 عامًا

في موقف حزين ومؤثر شهده مطار الملك عبدالعزيز بجدة، التقت فلسطينية تدعى سمية "42 عامًا" بأسرتها بعد غياب دام أكثر من 23 عامًا.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
مشهد مؤثر.. فلسطينية تلتقي أسرتها في السعودية بعد غياب 23 عاماً

لوكهيد مارتن تصنع صواريخ "ثاد" إضافية لصالح السعودية

أعلنت منشاة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في "كامدن" أنها ستساعد في صناعة صواريخ اعتراضية إضافية للدفاع "THAAD" لصالح المملكة؛ حيث أوضحت تقارير متخصصة أن "لوكهيد مارتن" تعمل على نتائج صواريخ وأجهزة ذات الطلقة الواحدة لدعم المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية إلى المملكة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ذات الطلقة الواحدة .. لوكهيد مارتن تصنع صواريخ "ثاد" إضافية لصالح السعودية

أول الصائمين إفطارًا في السعودية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، د. عبدالله ‌المسند: إن الصائمين في منفذ أم الزمول جنوب شرق الربع الخالي، أول الناس فطرًا في السعودية الساعة 05:34م.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
"المسند" سكان هذه المنطقة هم أول الصائمين إفطاراً في السعودية

غرامة 100 ريال لكل متر على الأراضي "غير المسورة"

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مطالبها لملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في تسويرها قبل تاريخ 1 / 7 / 2022-1 / 12 / 1443 تفاديًا للغرامات المالية، والتي حددتها بـ100 ريال لكل متر طولي، وتكرار المخالفة في حال عدم التقيد بالأوامر.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
تُطبق بعد 83 يومًا.. غرامة 100 ريال لكل متر على الأراضي "غير المسورة"
ولي العهد
وليد بخاري
الحملة الوطنية للعمل الخيري
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
السفير السعودي في لبنان

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