"سبل".. استراتيجية طموحة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية وفق رؤية 2030

وسعيًا من "سبل" لتحسين وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة؛ فقد تم تطوير القنوات الرقمية، وإضافة العديد من الخدمات المتنوعة التي يقدّمها البريد السعودي "سبل"؛ للتسهيل على المستخدمين في الاستفادة منها إلكترونيًّا عبر القنوات المخصصة والهواتف الذكية؛ فقد زاد عدد المستخدمين في القنوات الرقمية بنسبة تجاوزت 100% من 1.700.000 عميل في عام 2020م إلى 3.500.00 عميل مسجل في الخدمات الإلكترونية.. وفي تطبيق "سبل أونلاين" ازدادت أعداد تحميل التطبيق من 483 ألفًا إلى 931 ألفًا زيادةً عن العام الماضي، وبلغت زيارة التطبيق أكثر من 1.700.000 زيارة هذا العام، أما الموقع الرسمي للبريد السعودي "سبل" فقد بلغ عدد الزائرين له أكثر من 10.000.000 زائرًا للموقع الخارجي، وأكثر من 12.200.000 زائرًا لبوابة الخدمات الإلكترونية (سبل أونلاين).