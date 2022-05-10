"سبل".. استراتيجية طموحة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية وفق رؤية 2030

تبنت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، استراتيجية طموحة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تسعى من خلالها إلى مواكبة توجهات القيادة الرشيدة وطموحاتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وذلك عبر تحقيق هدفها في أن تكون المشغل الوطني الموثوق للخدمات البريدية اللوجستية في المملكة، بتقديم حزمة من الخدمات البریدیة غیر التقليدية، وتمكين التحول الرقمي، وبرامج الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، بخدمات تليق برؤية هذا الوطن.
وسعيًا من "سبل" لتحسين وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة؛ فقد تم تطوير القنوات الرقمية، وإضافة العديد من الخدمات المتنوعة التي يقدّمها البريد السعودي "سبل"؛ للتسهيل على المستخدمين في الاستفادة منها إلكترونيًّا عبر القنوات المخصصة والهواتف الذكية؛ فقد زاد عدد المستخدمين في القنوات الرقمية بنسبة تجاوزت 100% من 1.700.000 عميل في عام 2020م إلى 3.500.00 عميل مسجل في الخدمات الإلكترونية.. وفي تطبيق "سبل أونلاين" ازدادت أعداد تحميل التطبيق من 483 ألفًا إلى 931 ألفًا زيادةً عن العام الماضي، وبلغت زيارة التطبيق أكثر من 1.700.000 زيارة هذا العام، أما الموقع الرسمي للبريد السعودي "سبل" فقد بلغ عدد الزائرين له أكثر من 10.000.000 زائرًا للموقع الخارجي، وأكثر من 12.200.000 زائرًا لبوابة الخدمات الإلكترونية (سبل أونلاين).
ومنصة "مها شات بوت" هي عبارة عن مساعدة افتراضية يتم تعليمها وتطويرها لخدمة العملاء والإجابة على استفساراتهم عن طريق الكتابة أو التسجيل الصوتي، ويتم تقديم الخدمة على قنوات البريد السعودي "سبل" (الموقع الإلكتروني، تطبيق سبل، الواتساب).. والخدمات التي تقدّمها منصة مها هي: تتبع الشحنات، وخدمات العنوان الوطني وتشمل: (معرفة العنوان الوطني للعميل عن طريق رقم الجوال، ومشاركة الموقع للحصول على العنوان الوطني، وإدخال العنوان المختصر للحصول على العنوان الوطني والموقع، بالإضافة إلى الحصول على إثبات العنوان، وأقرب فروع سبل إليك، وأقرب محطات الطرود إليك، وحاسبة الأسعار، ومنتجات وخدمات سبل كصندوق البريد الرقمي، والعالمي، وخدمة أوفر، ومنصة SMEs، والناشر التجاري).
ووصل عدد المستخدمين في عام 2021 إلى 1.200.000، وعدد الرسائل المرسلة إلى 5.400.000، مع نسبة رضا للعملاء تصل إلى 90%، بالإضافة إلى منصة "مكاني" وهي منصة بيع التذاكر الخاصة بالفعاليات والمباريات، ومنصة "الناشر التجاري" وهي منصة تتيح لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والقطاعات الحكومية توثيق بياناتهم على خرائط جوجل وإدارة بياناتهم وتعليقات العملاء.
أما في مجال التكامل والربط الإلكتروني؛ فقد قامت "سبل" بالربط مع وزارة التجارة لإتاحة إنشاء وتجديد اشتراكات العنوان الوطني للشركات والمؤسسات، ومع المركز السعودي للأعمال لإنشاء اشتراكات عنوان وطني للشركات والمؤسسات؛ حيث تم الإطلاق التجريبي لنطاق المؤسسات، كما قامت بالربط مع النظام البريدي العالمي (IPS) وتم إطلاقه مع بداية عام 2022، ومع منصة "طرود" الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمشاركة بيانات الشحنات والشكاوى، ومع منصة "توكلنا" لتوفير خدمات العنوان الوطني للأفراد، ومع منصة "أبشر" لتوصيل بطاقات الهوية الوطنية المجددة، والربط مع منصة فسح للتخليص الجمركي، ومع منصة سداد بالخدمات الجديدة لتسديد فواتير العملاء.
وتم إدراج بيانات إضافية بالربط مع مركز المعلومات الوطني لحوكمة بيانات الأفراد الخاصة بالعناوين الوطنية، وإضافة خدمة الدفع (Apple Pay) من خلال بوابة الدفع، كذلك الربط مع متجر iHerb وAmazon لتوصيل الشحنات، وتحسين خدمات الربط مع متجر نون، وإضافة الرقم الضريبي في الفواتير الإلكترونية حسب التشريع الحكومي من خلال الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتم تطوير خدمة "عالمي" المتطورة لتمكين التسويق الإلكتروني للعلامات التجارية المفضلة للعملاء من أي مكان في العالم عبر 10 عناوين في 10 دول مختلفة، وتم إطلاقها بداية الربع الأول 2022، وتحسين أداء خدمات الربط مع الجهات المختلفة، وإضافة خدمة المسار السريع للشحنات المجهزة في عدد من المكاتب.
وأثبت العنوان الوطني من خلال البحث والتحليل، أهميته، بنجاحه في زيادة معدلات نجاح المحاولة الأولى، كما أن العنوان الوطني جمع بين تأثير الأعمال وتعزيز تجربة العميل من خلال تبسيط العنوان الذي من شأنه أن يغير نظام التسوق الإلكتروني والخدمات اللوجستية؛ إذ يغطي العنوان الوطني جميع أنحاء المملكة العربية السعودية:
• 20+ مليون مشترك رئيسي وتابع في العنوان الوطني.
• 7.6 ملايين عنوان.
• 100% تغطية للمباني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
• +300 مليون عملية تحقق من العنوان الوطني (APIs).
• الوصول إلى 137 مليون مستفيد من خلال قنوات التواصل الاجتماعية، عبر حملة في مارس 2022م، وشهدت زيادة في التسجيل بنسبة 23%.
واستكمالًا لجهود البريد السعودي "سبل" في تحسين خدماتها؛ فقد تم دمج وتوحيد التطبيقات الخاصة بالموزعين ودمجها في تطبيق واحد، وإتاحة تسليم المواد الوصفية من خلال نظام مرسال، بالإضافة إلى إتاحة توصيل الشحنات من خلال تحديد المسارات على خرائط قوقل؛ مما أدى إلى ارتفاع الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير النظام وربطه مع نظام الدفع الذكي SoftApp لتمكين العميل من الدفع من خلال تمرير الجوال أو بطاقة البنك على جهاز الموزع.
كما تم اعتماد نظام مطور لأتمتة الأعمال الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مفهوم "مكتب بلا ورق"؛ مما يساهم في رفع كفاءة الإنجاز وتسهيل وتسريع الإجراءات، وتوفير تكاليف الموارد، ورفع مستوى الخدمات والأداء العام، والمحافظة على سرية المعاملات، ورفع جودة الأعمال بتوفير منصات إلكترونية لمتابعة ومراجعة نسب الإنجاز والأعمال القائمة.
وتم إطلاق البوابة الداخلية للموظفين "تواصل" بحلتها الجديدة، كما تم ربط البوابة بنظام روافد؛ للاطلاع على معلومات رصيد الإجازات، بالإضافة إلى إشعارات الموافقات الخاصة بنظام "روافد"، كما تم ربط البوابة بنظام "مراسلات" للحصول على الإشعارات الخاصة بالنظام، وبنظام "آمر" للاطلاع على الإشعارات.. كما شَمِلَ التطوير أتمتة عرض تقييم الأداء لمنسوبي قطاع التجزئة على بوابة "تواصل".. كما تم تطوير العديد من الخدمات التي تخدم منسوبي ومنسوبات المؤسسة، وتم تطوير آليات الربط والتكامل مع بنك البيانات الوطني؛ بحيث يتم ترحيل البيانات من الأنظمة الداخلية إلى قاعدة البيانات الوسيطة ومن ثم يتم الترحيل إلى قاعدة البيانات الخاصة ببنك البيانات الوطني بشكل يومي.
وتم إطلاق نظام "مراسلات" للاتصالات الإدارية على الهواتف الذكية IOS and Android، وتم إطلاق خدمة "تقدير"، وهي خدمة لإرسال رسائل بريدية للموظف حسب المناسبة الخاصة به، بناء على الربط مع نظام "روافد"، وإطلاق خدمة "إيفاء" لرصد المخالفات مع وزارة الداخلية.
ولا تزال رحلة الإنجاز في البريد السعودي "سبل" مستمرة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة للقطاع اللوجستي في المملكة، بطموحات تكبر يومًا بعد يوم، لتحقيق نهضة مشهودة في القطاع اللوجستي للإسهام الفعال في مسيرة التحول والنماء التي تقودها رؤية المملكة 2030 وتطلعات قيادتنا الرشيدة.