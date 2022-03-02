"سبل" تحطم الرقم القياسي لأكبر طابع بريدي في العالم بالتعاون مع موسم الرياض

دشَّن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والمدير العام لموسم الرياض ماجد بن خالد الغرابي، في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إعلان كسر المملكة الرقم القياسي العالمي لأكبر طابع بريدي يُسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ بلغت مساحته 5.95 متر مربع، متخطيًا "والت ديزني"، حامل اللقب السابق لأكبر طابع بريدي في العالم، والبالغة مساحته 4.11 متر مربع.

وتميز مشروع البريد السعودي "سبل" بصناعة أكبر طابع بريدي في العالم بتفاصيله المميزة. وتمت صناعة الطابع البريدي من المواد التي تُصنع منها الطوابع الفعلية، إضافة إلى حبرها الخاص. وسوف تطرح مؤسسة البريد السعودي "سبل" الطابع من اليوم في جميع فروعها الرئيسية بمناطق المملكة.

ويتوسط الطابع شعار موسم الرياض باللون الأبيض، بتصميم مميز، يعكس الهوية العامة لموسم الرياض، ويتضمن العديد من الأيقونات التي تمثله، منها العجلة الدوارة، ولعبة سكاي لووب من منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، وطائر الطوقان الذي يمثل منطقة "رياض سفاري"، إضافة إلى النافورة من منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، وسيارة سباق تعكس أحد المعارض التي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

واكتمل تدشين الطابع البريدي باعتماده وتوثيقه من قِبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، التي سجلت أرقامًا قياسية أخرى عدة لموسم الرياض، منها الزحليقة العملاقة في "أفالانش" التي حققت رقمَين قياسيَّين خلال الموسم، ولعبة سكاي لووب أكبر لعبة حلزونية في العالم، إضافة إلى تقنية عرض خمس شخصيات مختلفة للفنان محمد عبده في أمسية "ليلة المعازيم" بتقنية الهولوغرام في عرض واحد.